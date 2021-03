Britney Spears compartió una publicación en su cuenta de Instagram que la tiene muy feliz.

Se trata de una de las pocas fotos que ha subido compartiendo junto a sus dos hijos en las redes sociales. Una decisión que no paso totalmente por el criterio de la cantante y que en la instancia explicó por qué.

Se trata de Sean (15) y Jayden Federline (14), a quienes abraza en las dos imágenes que acompañó con un texto contando la importancia que tiene para ella este momento.

“Es una locura cómo pasa el tiempo. ¡Mis hijos son tan grandes ahora! Lo sé, lo sé, es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con hijos, verlos crecer tan rápido. Hablar lo suficiente como para hacerte caer de rodillas”, dijo la ex princesa del pop, hoy de 39 años.

Es en ese contexto que declaró que “soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien.

“No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡¡finalmente me dejan publicarlo!! Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, concluyó.

Britney Spears ha estado de nuevo en las primeras planas por el estreno de Framing Britney Spears, el documental que cuenta lo que sufrió durante los últimos 12 años, desde que Jamie Spears, su padre, se convirtió en su tutor legal.

Lo anterior, porque el hombre tiene el poder sobre su fortuna de US$ 60 millones y suele controlarle hasta lo que publica en sus redes sociales o al menos necesitar su aprobación para poder hacerlo.