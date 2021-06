Britney Spears se cansó de que fans o paparazzi le saquen fotos a su cuerpo sin su consentimiento, por lo que les envió un contundente mensaje.

Las palabras de la estrella pop, que actualmente se encuentra en una disputa legal por la independencia financiera, las emitió en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de ella en bikini enfrentando a alguien que le tomaba una foto.

“Estar en Maui ahora es bastante loco, porque los paparazzi saben dónde estoy y realmente no es gracioso. Es difícil ir a cualquier parte porque siguen apareciendo para tomarme fotos“, comenzó relatando la cantante de 39 años.

Junto a esto cuestionó que “pero no sólo para tomarme fotos, sino que distorsionar mi cuerpo y es incómodo. Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente no es como lo muestran”.

“Es de mala educación y eso significa que, paparazzi, pueden irse al carajo“, concluyó.