El Congreso de Estados Unidos invitó a la icónica cantante estadounidense Britney Spears a relatar su experiencia de vivir durante 13 años bajo la tutela total de su padre, James Spears.

Fue en septiembre del año pasado que la estrella del pop pasó a ser libre de esta situación, que adquirió relevancia a nivel mundial gracias al movimiento #FreeBritney que comenzó a manifestarse en las redes sociales.

Este miércoles, la artista de 40 años compartió en sus redes sociales la invitación que recibió por parte del organismo gubernamental para compartir su testimonio y explicar cómo consiguió justicia tras una extensa lucha. En el post, Britney reflexionó sobre la futura instancia.

“Estoy agradecida de que mi historia haya sido reconocida. Me sentí escuchada y como si importara por primera vez en mi vida. En un mundo donde tu propia familia va en tu contra, en realidad es difícil encontrar personas que lo entiendan y muestren empatía”, aseguró la cantante.

Continuando con su discurso, la estadounidense señaló que “no estoy aquí para hacerme la víctima, aunque soy la primera en reconocer que estoy muy dañada por todo esto. Me gustaría poder ayudar a otras personas en situaciones vulnerables, para que puedan hacer algo al respecto y demostrar valentía”.

Finalmente, la intérprete de Oops I did it Again expresó que “estuve muy asustada (durante la tutela) y nada es peor que tu propia familia te haga lo que me hicieron a mi. Soy afortunada de tener un pequeño círculos de amigos adorables con los que puedo contar. Por el momento, gracias al Congreso por invitarme a la Casa Blanca”.

Puedes revisar a continuación el post de Britney Spears