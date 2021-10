Luego de 13 años de tutela, Britney Spears comienza a tomar el control de su vida y esto puede ser visto por sus admiradores en todo el mundo. La cantante norteamericana se ha convertido en una fiel usuaria de redes sociales, en donde ha publicado reflexiones sobre lo que ha vivido durante este tiempo, tal como lo hizo ahora.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de If U Seek Amy diariamente postea diferentes mensajes que la acercan a sus seguidores. En esta oportunidad, sus palabras estuvieron dirigidas directamente a su familia y con ellas expresó el dolor que siente.

“Encontré mi mini máquina de escribir. ¿No te parece extraño cuando pasas por aros para organizar viajes o programar citas para almorzar con las personas que amas solo para saber que te dejarán en libertad o se irán después de 10 minutos?”, partió escribiendo la artista en su cuenta de Instagram.

Tras esto, la cantante agregó que “es humillante y es como si todas las personas con las que me abrí dijeran inmediatamente que se irán de viaje durante dos semanas después. Está bien, lo entiendo, sólo están disponibles para mí cuando les conviene”

Pero Spears asegura que ya no quiere tener vínculos con ninguna de estas personas, lo que dejó claro en su nueva publicación en redes sociales. “No estoy disponible para ninguno de ellos. No me importa estar sola y en realidad estoy cansada de ser tan comprensiva como la Madre Teresa. Si eres grosero conmigo, entonces terminé”, redactó.

Un mensaje para su familia

La artista norteamericana no quiso que quedaran dudas sobre para quién está dirigido su mensaje. Por aquello, expresó: “Este mensaje es para mi familia… Me lastimaron más de lo que jamás sabrán”.

“Sé que la tutela está a punto de terminar, pero aún quiero justicia (…)he interpretado a la persona más grande toda mi vida. ¿Sabes lo difícil que es eso?”, dijo.

