La ícono del pop Britney Spears ha estado en el ojo de la noticia luego de que se estrenara Framing Britney Spears, el documental que muestra los momentos más difíciles de la carrera de la artista.

A partir de la película, distintas celebridades y personalidades de Hollywood han entregado su apoyo a la cantante, junto a sus seguidores, quienes alegan su libertad.

El principal tema que genera la polémica y que, incluso, tiene un proceso legal en curso es la relación que tiene Britney con su padre, Jamie Spears, el tutor legal y financiero de la cantante hace 10 años.

La situación ha generado más de algún inconveniente en la interprete de Toxic, viendo un impedimento de tomar decisiones sobre su vida. A esto se suma situaciones de misoginia y maltrato reflejados en el documental y motivo principal de un movimiento que surgió desde redes sociales bajo el lema #freebritney.

A partir de esto, Spears subió una publicación a su cuenta de Twitter recordando una presentación del 2017. En el tuit que incluye un video de la artista cantando uno de sus más conocidos hits, Spears incluyó un mensaje con una reflexión.

Pese a no mencionar directamente al documental, el mensaje hizo alusión a situaciones difíciles en las vidas de las personas.

“No puedo creer que esta presentación de ‘Toxic’ es de hace tres años! ¡Siempre amaré estar en el escenario… pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal… amo simplemente disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria!”, inició su mensaje.

“¡Cada persona tiene su propia historia y y su propia mirada de las historias de los demás! Todos tenemos vidas brillantes tan distintas. Recuerden, no importa lo que pensemos que sabemos de las vidas de otra persona, no es nada comparado a la persona real viviendo detrás del lente”, concluyó la artista.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!!

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021