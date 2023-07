¿Ya la escuchaste? Britney Spears vuelve a las pistas con nueva colaboración

Britney Spears estrenó una nueva canción junto a Will.i.am, ex integrante de la icónica banda Black Eyed Peas.

Se trata de la canción “Mind Your Business”. La colaboración fue anunciada por ambos cantantes en sus redes sociales y alcanzó más de 22 mil “me gusta”.

El lanzamiento de este nuevo tema ha traído consigo varias polémicas, ya que hay quienes dicen que la canción es más bien del año 2013 y pertenece al álbum “Britney Jean”. De hecho, en la portada de la canción podemos ver a Britney más joven, de 22 años, en el pleno ascenso de su carrera.

De todas maneras “Mind Your Business” ha sido celebrada por los fanáticos de la artista pop, puesto que la canción tiene un ritmo popero y muy bailable, al estilo de otras colaboraciones entre estos dos conocidos artistas, como lo han sido “Big Fat Bass”,” It Should Be Easy” y “Work Bitch”.

Recordemos que en el año 2012 la rompieron con “Scream & Shout”, tema que fue triple platino y llego al número uno de la lista Billboard de Canciones de Dance/Electrónica.