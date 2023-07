Respalda su versión: Revelan video de agresión a Britney Spears por parte de guardia de jugador de la NBA

Durante las últimas horas, se reveló un video de la agresión a Britney Spears por parte de un guardia de un conocido jugador de la NBA, un hecho que ha tenido diferentes versiones. Sin embargo, el registro respalda a la “princesa del pop”.

Según reportó TMZ, todo ocurrió en el restaurant Catch de Las Vegas, hasta donde llegó la cantante en compañía de su esposo, Sam Asghari, y dos personas más, mismo recinto al que acudió el jugador Victor Wembanyama.

El incidente ocurrió cerca de las 8:30 pm, cuando la intérprete de Toxic decidió acercarse a Victor para pedirle una fotografía, momento en que fue apartada por el guardia identificado como Damian Smith, director de seguridad del equipo de los San Antonio Spurs.

Britney le habría tocado el hombro al basquetbolista para saludarlo y posteriormente tomar la foto. Acto seguido el guardia, al parecer sin darse cuenta de quién era, la apartó y golpeó la cara.

Además, Smith habría argumentado que todo se debió debido a la multitud que rodeaba a las dos estrellas.

La versión de Britney

En tanto, Britney acudió a sus redes sociales para referirse a lo sucedido y aseguró que “lo toqué en el hombro para llamar su atención” y que “su seguridad me golpeó la cara sin mirar hacia atrás, frente a una multitud. Casi me derribo y me quitó las gafas de la cara”.

“Todavía no he recibido una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan”, escribió.

La versión de Wembanyama

Por su parte, el jugador francés conversó con ESPN y explicó lo que pasó ese día.

“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante”, comenzó. “Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quién era y mi seguridad la hizo a un lado”, continuó.

En esa línea, el jugador confesó que no sabía que se trataba de Spears y que la seguridad de su club le advirtió que no se detuviera a conversar en situaciones como esa.

Es más, pensó que todo se trató de una broma. “No supe qué pasó durante varias horas, cuando volví al hotel, creí que no había sido nada grande, pero después la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears (…) Al principio pensé que bromeaba, pero resulta que sí era Britney Spears. Nunca vi su cara, solo seguí caminando”, confesó.

El video

En el contexto de los anterior, TMZ publicó un registro del momento exacto en que sucedieron los hechos, imágenes que respaldan la versión de Britney Spears.

Según se aprecia en las imágenes, la cantante “corre” hacia Victor para saludarlo y le tocó su hombro izquierdo. Acto seguido, recibe un cachetazo en su rostro, mientas que el basquetbolista nunca se dio vuelta.

Si bien en un principio se habló de que Britney habría caído, eso se desmiente con el video.