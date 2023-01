Britney Spears sufrió preocupante episodio en restaurant: “Comenzó a enojarse y hablar sin sentido”

Los últimos no han sido los mejores años para la icónica cantante de pop Britney Spears. Y es que tras haber sido sometida a la custodia de su padre durante 13 años, con su posterior liberación en 2021, la salud mental de la artista norteamericana no estaría de lo mejor.

Esa percepción se fortaleció luego de que el pasado viernes la intérprete de Stronger fuera sorprendida en un restaurante de Los Ángeles con una actitud abrumada e incoherente.

La cantante se encontraba comiendo junto a su esposo, Sam Asghari, cuando de pronto una lluvia de flashes cayeron sobre ella, lo que produjo que la icono del pop se descompensara.

De acuerdo con TMZ, al percatarse de su presencia, los clientes del restaurante sacaron sus celulares para fotografiar a Britney, lo que habría provocado la irritación de la intérprete.

“El tenso momento provocó que Spears comenzara a enojarse y a hablar sin sentido… la artista de 45 años tuvo una actitud ‘maníaca’, gritando y hablando galimatías, es decir, un lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas”, señaló el medio estadounidense.

Y agregaron que tras el exabrupto, su esposo habría dejado el lugar, por lo que Britney quedó sola en medio de la escena.

Con todo, usuarios de la red social Twitter defendieron a la cantante diciendo cosas como “ella no causó una escena. Solo se tapó la cara con la carta menú“, “se descontroló porque había gente grabándola…ok, yo también lo haría“, “después nos preguntamos por qué no quiere aparecer en ninguna parte”, “déjenla tranquila”.

Britney Spears caused a scene Friday night at an L.A. restaurant … the pop star had a bizarre meltdown, prompting her husband to storm out. https://t.co/WAhQ3PX6uS

— TMZ (@TMZ) January 14, 2023