(EFE) – Este martes, la reconocida cantante estadounidense Britney Spears, decidió dar de baja su cuenta de Instagram, en la que acumulaba más de 34 millones de seguidores y que durante los últimos años sirvió como única forma de contacto con sus fans.

Después de que se generara cierta preocupación entre sus seguidores, la cantante explicó a través de su Twitter que había tomado la determinación ella misma con la finalidad de tener un descanso de las redes sociales y celebrar su reciente compromiso con Sam Asghari.

“No se preocupen amigos, solamente me estoy tomando un descanso de las redes sociales. ¡Estaré de nuevo pronto”, afirmó Spears.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

