Uno de los casos que ha marcado este 2021 ha sido el de la interminable batalla legal de Britney Spears.

En medio de idas y venidas con su padre, Jamie Spears, quien finalmente decidió ponerle fin a la tutela de su hija luego de 13 años, Netflix anunció y confirmó el documental que retrata la larga batalla legal de la estrella pop con un breve, pero revelador adelanto.

El pequeño clip que la plataforma publicó en sus redes sociales parte con un audio de una llamada que Britney le hizo uno de sus abogados el 21 de enero de 2009, a las 12:29 am.

“Hola, mi nombre es Britney Spears. Te llamé antes. Llamo de nuevo porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela…”, es parte de lo que se puede escuchar en la publicación que, en solo un par de horas, superó los 1,5 millones de reproducciones.

Erin Lee Carr es la mujer detrás del proyecto, quien lo confirmó a The Hollywood Reporter. Ella trabajó junto a Liz Garbus y Dan Cogan, el equipo de Story Syndicate, mientras que los productores, además de Carr, son Amy Herdy, Jenny Eliscu, Sarah Gibson (At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal) y Kate Berry.

“Solo quiero recuperar mi vida”

Tuvieron que pasar 13 años para que la cantante pop pudiera tomar sus propias decisiones, luego de que su padre liberara la tutela el pasado 7 de septiembre.

“Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente. Ha pasado mucho tiempo desde que soy dueña de mi dinero. Y es mi deseo y mi sueño que todo esto termine sin ser probado”, dijo Britney Spears en junio pasado.

Carr, ya ha realizado documentales sobre casos que tienen que ver con la justicia –Cómo arreglar un escándalo de drogas; I Love You, Now Die: The Commonwealth vs. Michelle Carter–.

Finalmente, Netflix liberará el trailer completo durante este miércoles.

Mira el adelanto a continuación: