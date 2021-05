El próximo 14 de septiembre es la fecha marcada por las autoridades estadounidenses para reabrir los teatros de Broadway, en Nueva York, uno de los lugares más turísticos de toda la ciudad.

Según informaron medios locales, la apertura es anunciada durante estos días para testear el deseo de la población de asistir a los teatros y especialmente en la capacidad de comprar entradas con antelación.

Entre las obras más importantes que comenzarán en la mencionada fecha, se encuentran Hamilton, El Rey León y Wicked, mientras que más adelante se reestrenarán otras como El Fantasma de la Ópera, pactada para mediados de octubre.

El anuncio se hizo a través del programa Good Morning America, en el que se publicó el mensaje “¡Broadway ha vuelto!” a través de las pantallas de Times Square.

Para septiembre, los actores y directores esperan que las medidas contra el COVID-19 sean mínimas y se pueda reactivar el turismo, ya que son los visitantes los principales espectadores en Broadway.

“El momento en que las luces del teatro se apaguen y las luces del escenario se enciendan probablemente será uno de los más emocionales del teatro en Nueva York. Estoy ansiosa de estar en mi lugar en la parte trasera del teatro”, comentó, al diario Chicago Tribune, Stacey Mindich, productora principal del musical Dear Evan Hansen.

Los costos operativos promedio de una obra de teatro en Nueva York son de aproximadamente US$ 300.000 semanales, mientras que para los musicales se acercan a los US$ 600.000 por semana, motivo por el que algunos recintos han decidido no abrir con aforo reducido, debido a que las ganancias terminan siendo mínimas.

Finalmente, otras obras destacadas que volverán a presentarse serán American Utopia y Aladdín.