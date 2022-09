“Oiga, salí pa’ atrás”: La broma de Don Francisco a JC Rodríguez que hizo reír en Pero con Respeto

En un nuevo episodio de Pero con Respeto, Julio César Rodríguez conversó con Mario Kreutzberger sobre el futuro de la Teletón, luego de que anunciara que dará “un paso al costado”.

“¿Quién lo tiene que reemplazar liderando la próxima Teletón?”, fue la consulta que le hizo el periodista a Don Francisco en el segmento de la pregunta “sin respeto”.

Nada lo preparó para la respuesta del comunicador.

“Yo no digo que me retiro, lo que yo digo es que ‘doy un paso al costado’”, comenzó diciendo el rostro de las “27 horas de amor” de la campaña televisiva de la Teletón.

Justamente, Kreutzberger apuntó que “la gente siempre piensa en el programa de la Teletón, en las 27 horas”, pero dijo que no estará presente en “la organización de la campaña, en la publicidad ni hablando con los auspiciadores”.

Eso sí, aclaró que “sí estoy dispuesto a que me consulten o me pidan lo que necesiten”.

“¿Y en las 27 horas?”, insistió JC Rodríguez.

“¿Quién me reemplaza? Una marca que hemos creado entre todos… menos tú, porque no has ido a la Teletón”, bromeó el animador.

“Cualquier palo me ha tirado”, agregó el periodista, quien remató diciendo “oiga, salí pa’ atrás con la pregunta sin respeto”, lo que causó risas en el entrevistado y el público.

