Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, reveló que se contagió de COVID-19 a sus 63 años.

Según comentó el frontman de la histórica banda de heavy metal a Rolling Stone, tuvo que posponer la gira que la banda realizaba por el Reino Unido debido a que un familiar dio positivo al coronavirus.

Tras ese diagnóstico, el músico realizó la cuarentena preventiva de 10 días, periodo en el que comenzó a sentir algunos síntomas.

“Pensé, ‘oh, bueno, mierda'”, comentó Dickinson a la revista estadounidense, aunque reveló que sí estaba vacunado contra la enfermedad, por lo que sintió como si tuviera un resfriado común.

“Estaba estornudando un poco. Durante un par de días me sentí un poco mareado, como si tuviera gripe, y eso fue todo. Y tengo 63 años. Prácticamente no tengo ninguna duda de que si no hubiera recibido la vacuna podría estar en serios problemas”, sinceró.

Dickinson, quien está trabajando en el nuevo álbum doble de la banda, Senjutsu, comentó que en junio del próximo año planean hacer una gira por Europa y, aunque no cree que las personas que asisten a concierto deban vacunarse porque “es una elección personal”, cree que “la gente está muy mal aconsejada si no va y se hace doblegar lo más rápido posible, no por las razones de ir a conciertos, sino por su propia salud”,

“Ahora no se puede legislar contra la mortalidad. Hay muchas cosas en este mundo que matan a la gente y no son ilegales, pero son desafortunadas. El cáncer mata a mucha gente. Los ataques cardíacos matan a mucha gente. La obesidad mata a mucha gente. La malaria mata a un montón de personas cada año… Entonces, en algún momento, tenemos que decir: ‘Probablemente tendremos que vivir con esto. Y si vamos a vivir con eso, entonces tienes tu vacuna'”, agregó.