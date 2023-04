¿Regresa a Chile? Por qué dicen que Bruno Mars se presentaría en nuestro país en septiembre

Bruno Mars no visita Chile desde el 2017, cuando se presentó en el Estadio Nacional en el marco de su 24K Magic World Tour.

Sin embargo, esa situación podría cambiar este 2023: El artista estadounidense podría aterrizar en nuestro país en septiembre.

Así al menos lo informó Entel, que a través de redes sociales publicó varios conciertos que van a realizarle durante este 2023.

En la publicación, que más tarde la compañía borró, aparecía Bruno Mars, quien se presentaría en Chile el próximo 6 de septiembre.

ups @entel se mando una cagaita jjsjsdjdjdj Bruno Mars en Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/KX2psAlwdq — gonzalo (@gonzalo_mont97) April 17, 2023

¿Qué hay de cierto en esto? Aunque el intérprete de When I Was Your Man no ha comunicado que volverá a Chile, hay algunos rumores sobre su regreso.

Es que el músico se presentará en el Festival The Town que se realizará en la ciudad de São Paulo, en Brasil, lo que haría probable una gira por Latinoamérica para la misma fecha (del 2 al 10 de septiembre).