Ya tiene todo planeado: ¿Por qué Bryan Cranston se retirará de la actuación y a cuál país se irá?

Bryan Cranston ha estado detrás de grandes producciones, como Breaking Bad o la recordada Malcolm In The Middle, entre muchas otras, y se ha transformado en uno de los actores más queridos a nivel mundial.

Es por lo anterior que el anuncio de su retiro de la actuación acaparó titulares en todo el mundo. Y es que el intérprete de 67 años dio a conocer que ya tiene todo listo para alejarse de la industria, según dijo de manera temporal, en 2026.

Así lo confesó en conversación con la prestigiosa revista GQ, un perfil en el que detalló la principal razón por la que le dirá adiós a las pantallas: su esposa, Robin Dearden.

Sus planes

Según detalló la revista, Cranston ya decidió que, cuando llegue el retiro, cerrará su productora, venderá la mitad de la empresa que tiene con su amigo y coprotagonista Aaron Paul, llamada Dos Hombres, y se irá a vivir a un lejano pueblo, probablemente en Francia por un mínimo de seis meses.

“Quiero cambiar el paradigma una vez más”, contó antes de detallar el por qué tomó esta decisión pensado en su esposa.

“Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida agarrándose de mi cola. Ella ha sido la esposa de una celebridad. Ha tenido que ajustar su vida en base a la mía. Ella tiene un tremendo beneficio de eso, pero estamos desiguales. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bryan Cranston (@bryancranston)

Así, Bryan planea cumplir este plan cuando tenga 70 años. Pretende vivir en un pueblo pequeño, aprender el idioma junto a su esposa, cocinar y cultivar un jardín.

“Quiero tener esa experiencia (…) Quiero hacer excursiones de un día y encender el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser como, ‘Oh, leeré y veré qué voy a hacer’. No, es una pausa, es una parada. No estaré pensando en (el trabajo). No voy a recibir llamadas telefónicas”, detalló.

Cabe recordar que el actor aún tiene proyectos en su vida y que está pronto a estrenar Asteroid City, dirigida por Wes Anderson.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por British GQ (@britishgq)

Te podría interesar: