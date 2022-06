BTS enciende las alarmas con adelanto de Yet to Come: Crecen las expectativas de una gira por Latinoamérica

Poco a poco se saben más detalles sobre la nueva canción de la agrupación surcoreana de K-pop, BTS, y que se titula Yet to Come. Esto debido a que recientemente fue lanzado un adelanto de la producción que finalmente será estrenada el viernes 10 de junio.

En el teaser del single que forma parte del material discográfico antológico Proof, se puede ver a los siete miembros de la banda por separado, con diferentes tomas que los posicionan en un campo de arena.

Pero al término de la aparición de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook en el video, se escucha “the best moment is yet to come”, lo que en español se traduce como “el mejor momento está por llegar”.

Aunque la promoción de este nuevo sencillo no llega hasta ahí, ya que se espera que BTS regrese a los programas musicales y, de la mano de ello, realizar una presentación “en vivo” -que fue grabada meses atrás en Las Vegas- y que incluirá varios temas del álbum.

Además, se prevé que en este showcase haya un invitado sorpresa, y según ha trascendido, correspondería a Silk Sonic, dúo compuesto por Bruno Mars y Anderson Paak.

Cabe recordar que Proof incluirá éxitos como Dynamite, Life Goes On, Blood, Spring Day, Fake Love y No More Dream, pero también otros tres temas inéditos que fueron creados especialmente para ARMY, fans de BTS.

Por otro lado, las interrogantes también apuntan a un supuesto anuncio de una gira mundial que podría traer a la banda a Latinoamérica. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 13 de junio para saber de qué se tratan las “???” plasmadas en el calendario de promoción de Proof.