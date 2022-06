BTS celebra sus 9 años: El grupo que pasó de ser ridiculizado a dominar la industria musical

A las 11:00 horas de este 12 de junio, el mundialmente exitoso grupo BTS cumplió 9 años desde su debut. Para celebrar la fecha y agradecer a sus fans por su apoyo, Jungkook (el integrante más joven del septeto) lanzó una emotiva canción compuesta por él mismo.

Kim Namjoon (27), Kim Seokjin (29), Min Yoongi (29), Jung Hoseok (28), Park Jimin (26), Kim Taehyung (26) y Jeon Jungkook (24) son los siete chicos que conforman el que el día de hoy es de los conjuntos más populares y reconocidos de la industria musical a nivel global.

Sin embargo, en sus primeros años su realidad distaba mucho de lo que es el día de hoy. Cuando entraron a la industria musical surcoreana en 2013, fueron rechazados tanto mediática como socialmente, pasando por adversidades que pusieron en riesgo sus sueños.

En ese entonces nadie se habría imaginado que los chicos que eran ridiculizados en redes sociales se presentarían años más tarde en el escenario de los Grammy y serían invitados la Casa Blanca.

Del desierto al océano: Los duros inicios de BTS

La agrupación realizó su primera presentación oficial el día 13 de junio del año 2013 en el programa M! Countdown, ocasión en que cantaron su primer single titulado No More Dream luego de haberse preparado desde 2010. La canción realiza un llamado de atención a la juventud que ha dejado de pensar en tener sueños y solo siguen la corriente de la presión educativa.

Si bien el concepto no fue bien recibido por la audiencia surcoreana, los chicos cautivaron con su crítica social y autenticidad a un grupo de fans leales y dedicados que creció progresivamente como una bola de nieve con cada nuevo lanzamiento del grupo.

En sus inicios, y en palabras de su integrante SUGA en la canción Sea, al asistir a programas de música eran frecuentemente cortados de las trasmisiones y los llamaban “idols de una empresa irrelevante”. “Nos decían que no lograríamos nada por ser de una empresa pequeña”, canta, sobre lo cual confiesa que eran totalmente conscientes.

El rapero narra en su verso que durante sus primeros años los siete dormían juntos en una misma habitación, “soñando cada noche con la esperanza de que el mañana sería diferente”. “Rezaba para que pudiéramos sobrevivir este eterno desierto” y alcanzar el océano que representa sus mayores anhelos.

Sin embargo, sus esfuerzos no fueron en vano y “el desierto que temíamos fue llenado para volverse mar con nuestra sangre, sudor y lágrimas“. Fue así como ‘Bangtan Sonyeondan’ (nombre de la banda en coreano) subieron desde lo más bajo de la industria del pop coreano a lo más alto de la industria musical global.

El grupo usa de manera constante la metáfora del océano y el desierto en su música para representar la esperanza y la desolación respectivamente. Como dijo SUGA anteriormente, lo que los rodea no es agua salada, sino más bien el esfuerzo que han derramado.

Es por ello que en Yet To Come, el último video del grupo lanzado el pasado 10 de junio, los chicos hacen un recorrido por sus 9 años de carrera acompañados de diferentes elementos y referencias a su videografía. Todo esto estando ubicados en un desierto en el cual se puede escuchar el océano de fondo.

“Lo que hemos vivido fue de lo mejor, pero lo mejor es lo que está por venir“, cantan en el single, el cual pertenece a su álbum antológico compuesto por 3 discos en los que conmemoran su extensa discografía.

Regalo de Jungkook a ARMY

Como es tradición en estas fechas de aniversario del grupo, los integrantes suelen regalar a sus seguidores canciones en las que han trabajado como agradecimiento por su apoyo. En esta ocasión fue Jungkook quien compartió My You, balada escrita y compuesta en su totalidad por él mismo de mano con el productor Hiss Noise.

Jeon Jungkook es el miembro más joven de BTS. A la fecha del debut del grupo, el chico tenía solamente 15 años y había dejado atrás su casa y familia en su ciudad natal de Busan para emprender el incierto viaje a cumplir sus sueños. Desde un inicio, el artista ha destacado por su talento en todas las áreas que puede trabajar un idol de K-Pop: canto, baile y rap.

Para añadir emotividad, su composición vino acompañada de un video el cual simula que el cantante de 24 años está enviándote mensajes y enseñándote tiernas capturas. El efecto es amplificado si visualizas el clip desde tu celular ya que el formato automáticamente llena la pantalla de forma vertical.

Junto con la canción, Jungkook adjuntó una carta a ARMY en la que escribió lo siguiente: “Abrumado por todas las emociones que siento cuando pienso en ustedes, a veces me he llegado a preguntar: ‘¿qué pasaría si todo esto desapareciera? ¿si no fuera más que solo un sueño?'”.

“Escribí esta canción inspirado en esos pensamientos, y elegí palabras bonitas para que la atmósfera no fuese demasiado triste”.

Además, declaró que “esta canción les pertenece únicamente a ustedes (ARMY). Espero que con ayuda de ella eventualmente logremos volver a llenarnos de esperanza, brillar por nuestra cuenta y recuperar fuerzas”.

“Como siempre, gracias ARMY. ¡Creemos recuerdos aún más hermosos en lo que nos depara! Les amo”, finalizó.