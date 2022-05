BTS rememora 9 años de carrera con “Proof”: Aquí lo que debes saber del álbum antológico del grupo

La mañana de este miércoles el fandom de BTS se despertó con grandes noticias respecto al anticipado regreso musical del grupo: ya tienen fecha de lanzamiento y nombre del álbum.

Se trata de Proof, el cual consiste en un álbum que recopila la historia de la agrupación a modo de antología. Esta nueva adición a su discografía será liberada el próximo 10 de junio, cerca de la fecha de su aniversario debut.

“Este álbum antológico de BTS, el cual encarna la historia del grupo, será lanzado en tanto ellos dan inicio a un nuevo capítulo en su carrera como artistas que han estado activos durante ya nueve años para rememorar lo que han vivido”, declaró su empresa Big Hit en un comunicado.

En detalle, el álbum contendrá tres CDs con una variedad de canciones, de las cuales tres serán composiciones completamente nuevas. De esta manera, los chicos “plasmarán los pensamientos e ideas de los integrantes sobre el pasado, presente y futuro de BTS“.

El anuncio vino acompañado también con el diseño del álbum físico que, como es común en la industria del K-Pop, se trata de un empaquetado ostentoso a diferencia de los CDs comunes de la industria musical occidental.

Mientras ARMY queda a la espera de más contenidos de PROOF, como imágenes conceptuales de los integrantes, la lista completa de canciones y demás inclusiones que contendrá el álbum, podrán preordenar el disco este 4 de mayo a las 10:00 pm.

En tanto, el lanzamiento oficial del álbum se llevará a cabo el próximo 10 de junio a las 12:00 hrs. en nuestro país.

De esta misma forma, ARMY puede compartir su emoción respecto a este esperado regreso con diferentes hashtags los cuales, al twittearlos, se subirán acompañados con emojis especiales por el álbum.

Finalmente, la empresa puso a disposición de sus fans una dinámica en la página oficial del grupo en donde se puede crear un wallpaper con los logos de todos los lanzamientos anteriores de BTS. Vale destacar que solo funciona desde computadores.

📝MY BTS ARCHIVE💭

Choose an album logo from BTS' debut to today to create your own image! You can download your creations to decorate your diary or share them on social media!

🔗https://t.co/4I0fGAcO3M

* My BTS Archive works PC only#MyBTSArchive #BTS_Proof pic.twitter.com/SMxvavuyTF

— BTS_official (@bts_bighit) May 4, 2022