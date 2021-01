Agresiones físicas y psicológicas es lo que denuncian dos ex parejas del cantante Buddy Richard. Uno de los testimonios fue entregado por su ex mujer, Rita Góngora, quien relata brutales episodios de violencia. “Algo le pareció mal y me tiró desde la cocina, que estaba seis escalones más arriba, hacia abajo”, acusa en una entrevista publicada en Radio Biobío, donde indica que el músico volvía del trabajo bajo los efectos del alcohol. “Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos y las arrastradas de cabello”, cuenta, asegurando que a lo largo de los años sufrió diversos ataques. “Me persiguió dos veces disparando al aire. En otra oportunidad sacó un cuchillo”, dijo, tras enterarse que el Municipio de Graneros le rendiría un homenaje. Beatriz Alegret, otra de sus ex parejas, afirma que “era como un secuestro en el país, estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador”. Desde la Municipalidad decidieron congelar el proyecto de paseo peatonal con el nombre del compositor y desde el SernamEG tomaron contacto con las víctimas.