El músico español C. Tangana ha cosechado un impresionante éxito con su nuevo disco El Madrileño, con 5 millones de reproducciones sólo en España en las primeras 24 horas de publicado.

Según ha explicado el mismo Antón Álvarez, nombre original del artista, sus raíces ligadas al trap y a la música urbana tuvo una gran influencia del género tal y como lo conocemos en Latinoamérica.

Ahí notó la importancia de la suma entre bases, que podrían ser reconocidas en el trap norteamericano más ligado al rap, y los sonidos propios de la cultura sudamericana.

Así, dio con El Madrileño, donde colabora con 15 artistas, entre los que están José Feliciano, Jorge Drexler y Andrés Calamaro.

Demasiadas Mujeres, Tú Me Dejaste de Querer y Comerte Entera fueron los singles del disco, pero Un Veneno se convirtió en éxito en la nación europea, precisamente la que canta junto a Feliciano.

“Me iba a Argentina y me interesaba el tango. Me iba a México y me interesaba el corrido. Y nada, lo que he buscado es qué nexos hay en la música española con ellas y tratar de hablarlas o cantarlas en 2020″, dijo el artista a CNN Magazine.