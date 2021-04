C. Tangana se convirtió en el primer artista español en ser invitado a la serie de shows Tiny Desk de la radio pública estadounidense (NPR).

En el registro, que fue liberado este martes, “Pucho” presentó algunas de las canciones de su último disco, El madrileño (2021), en una fiesta flamenca que tuvo de invitados a artistas que participaron de la producción, como Alizzz (su productor habitual), La Húngara, Kiko Veneno y Niño de Elche.

De este modo, el español presentó un repertorio compuesto por Los Tontos (con un interludio de Bizarre Love Triangle de New Order), Demasiadas Mujeres y Tú me dejaste de querer. Pero además se dio el espacio para estrenar un nuevo tema, titulado Me maten, grabada junto a Antonio Carmona.

El registro fue grabado en Casa Carvajal, en Madrid, la misma donde se rodó gran parte del videoclip de la canción Comerte entera y rápidamente se ha convertido en tendencia en YouTube, con más de 500 mil visualizaciones hasta el momento.