Jordi Castell protagonizó bochornosa caída en Top Chef VIP: Jueces no pudieron evitar reírse

Durante la prueba de salvación de Top Chef VIP, Jordi Castell protagonizó una vergonzosa caída, situación en que la chef Fernanda no pudo evitar reírse, mientras que Sergi y Benjamín no creían lo ocurrido. “Pero, ¿por qué?”, le dijo la jueza entre risas, a lo que el participante explicó que se les resbaló el codo mientras estaba sentado y no logró afirmarse. “Me saqué la cresta”, comentó afirmándose el brazo golpeado, sin embargo, no pasó a mayores.