El Juego del Calamar se ha convertido en una de las series revelación del 2021, posicionándose como el contenido más visto en la historia de Netflix. Esto ha repercutido en la fama de sus actores, tal como ocurrió con el jugador 001, quien confesó que pasa por una exitosa racha.

Yeong-su Oh es el nombre del intérprete de 77 años que actualmente vive la fama. Según reveló en conversación con el programa surcoreano How Do I Play, el éxito que le ha tocado vivir es tal que no sabe cómo manejarlo.

En la entrevista, el actor confesó que ha recibido importantes ofertas y llamadas de la industria. Sobre todo esto, señaló: “Las cosas han cambiado bastante. Incluso cuando salgo por un café o algún lugar así, tengo que ser consciente (de cómo es visto por los demás). Me hace pensar: ‘Ser famoso también es difícil'”.

La gran cantidad de mensajes que ha recibido tras su participación en la serie ha hecho que deba pedir ayuda para administrar sus medios de contacto. Por aquello, una hija de él se encarga de responder a las ofertas laborales que le han llegado en este periodo.

“Son muchas las personas que se están contactando conmigo, y como no tengo un manager que me ayude, es difícil para mí”, dijo Yeong-su Oh sobre esto.

Hay que recordar que en El Juego del Calamar, el intérprete da vida a un anciano con demencia que es apodado como el jugador 001. Su objetivo, tal como el de los otros 455 participantes, es superar los juegos mortales para quedarse con una gran suma de dinero.