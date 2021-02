(CNN) – Han pasado siete años desde que Cameron Diaz apareció en la pantalla grande, pero la ex actriz de Hollywood ha dicho que no tiene prisa por volver a actuar.

Apareciendo en el programa de radio estadounidense Quarantined with Bruce el jueves para promocionar su nueva marca de vinos, la estrella de 48 años reveló que convertirse en madre había cambiado sus prioridades.

“¿Volveré a hacer una película alguna vez? No estoy buscando, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo idea. Tal vez. Nunca digas nunca”, dijo Díaz.

“Pero no podía imaginarme siendo madre ahora, con mi hija en su primer año, tener que estar en un set de película que me lleva 14 horas, 16 horas de mi día lejos de mi hijo”, dijo

Díaz se casó con el cantante de Good Charlotte, Benji Madden, en 2015. La pareja tiene una hija de un año llamada Raddix.

“Me siento tan bendecida de poder estar aquí ahora con mi hija y, ya sabes, llegar a ser la madre que llegaré a ser”, dijo. “Es una gran bendición, es un privilegio completo y estoy realmente, realmente agradecida“.

Con su retiro del mundo actoral, Díaz se centra actualmente en la maternidad y Avaline, la marca de vino orgánico que comenzó con la empresaria de moda Katherine Power el año pasado.

“Avaline es el único trabajo del día a día que hago además de ser esposa y madre, realmente ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora”.

En agosto del año pasado, Díaz, que es mejor conocida por sus papeles en La máscara (1994), Algo pasa con Mary (1998) y Vanilla Sky (2001), reveló que encontró “paz” en su “alma” después de alejarse de su carrera en Hollywood.

“Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo trabajando, haciendo películas y es una rutina”, dijo durante una aparición en In Goop Health: The Sessions, la serie de Gwyneth Paltrowserie.

Su última aparición cinematográfica en sus 20 años de carrera fue en la adaptación de 2014 de Annie.