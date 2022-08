Cami reveló fuertes amenazas que recibe de una mujer en redes sociales: “Me parece escalofriante”

La cantante chilena Camila Gallardo, más conocida como Cami, expuso este lunes una serie de mensajes que recibe de parte de una usuaria a través de Instagram.

“Vengo a denunciar públicamente a una persona que está violentándome verbalmente por redes sociales hace meses“, partió diciendo en sus historias la artista de 25 años.

Posteriormente, indicó que “poco sentido me hace la vida que predica llevar versus el vocabulario y las amenazas de muerte que me insiste en enviar. Creo importante denunciarle, porque me hizo entender que iría a alguna de las fechas para hacerme daño”.

Debido a lo anterior, la reciente coach de The Voice Chile indicó que tomará acciones legales en contra de la mujer, solicitando “una orden de alejamiento y todo lo que proceda al respecto para cuidar mi integridad y seguridad”.

“Me parece escalofriante este tipo de personalidades, que venden un rol, un perfil, una estafa. Me parece peligroso que además tenga la impunidad para estar dando vueltas, amenazando y violentado mental y emocionalmente a otras personas”, agregó.

En ese sentido, la autora de Querida Rosa hizo un llamado a que “no sigamos normalizando el miedo, la violencia y el odio por redes sociales. Nadie merece vivir así”.

Finalmente, compartió los mensajes que recibió por parte de la usuaria, entre los que se encuentran frases como “maldita anoréxica”, “maldita perra, te voy a matar” y “no estoy jugando mal hecha”.

Revisa las publicaciones acá: