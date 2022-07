El desahogo de Cami: “Que la gente crea que puede pasarme por encima me afecta un montón”

Cami se desahogó en redes sociales, luego de que fuera cuestionada por algunos seguidores por su decisión en los playoffs de The Voice Chile, de Chilevisión, donde debió tomar la difícil decisión de dejar fuera de competencia a dos miembros de su equipo.

La coach debió eliminar del programa de talentos a Scarlette Alemanis y Abigail Hernández la noche del lunes, lo que no dejó satisfechos a un grupo de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cami (@cami)

Es por esto que la compositora se tomó el tiempo para hablar de los efectos que generan los comentarios negativos en redes sociales en las persona que los reciben.

A través de un live en Instagram, con algunos de los pupilos de su equipo del show, la cantante expresó que “la gente no se da cuenta y quieren creer el morbo, que hay envidia, que está calculado, que es todo maquiavélico y malo. Pero hay puro amor en el equipo”.

“No suelo hablar mucho cuando me llega hate (odio). Me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las cosas o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor, me afecta un montón y me afecta verlos involucrados a ustedes en esto”, sinceró.

Asimismo, apuntó que “la gente refleja mucho lo que ellos cargan, reflejan la envidia, las malas prácticas que antes existían dentro de la industria y que ahora ya no existen”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cami (@cami)



Junto a lo anterior, añadió “queremos ver lo peor de la gente, condicionar a la gente en base a lo que nosotros tenemos adentro y eso está mal. Está mal seguir validando la toxicidad de Twitter”.

En la instancia, también comentó el rol que tiene en The Voice Chile: “Para mí esta pega de coach no es solo llegar, sentarme ahí, tocar el botón y decir quién se queda. Ustedes saben que yo estoy con ustedes, en todos los pasos me he involucrado emocionalmente con ustedes, porque los quiero”.

“Me duele profundamente que se hable de mí y que no se les celebre a ustedes, me duele, me hace mal -y continuó- me genera desesperanza. Es súper frustrante e invito a toda la gente que insiste en tirar mierda a todas partes, que por favor se cuestionen un poco el estado en el que está hoy la industria de la música. Cuestionémoslo un segundo: no existe”.

Por último compartió que “mi sueño es tener mi casa musical, mi sello y poder ayudar a todos los artistas a tener las oportunidades que yo he tenido”.