Camila Gallardo revivió su polémica detención tras ser sorprendida por Carabineros en una fiesta que superaba el aforo permitido en su departamento en el Hotel W.

El hecho fue catalogado como “fiesta clandestina” por las autoridades, por lo que la cantante, junto a otras siete personas, fueron trasladadas hasta la 17ª Comisaría de Las Condes, cursándoles además un sumario sanitario.

A dos meses del hecho, la artista señaló que “fue y es una situación que ahora, con un par de meses de distancia, me genera mucho repudio por parte de Carabineros”.

En entrevista con La Tercera, Gallardo apuntó a la institución policial, asegurando que “algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos”, ya que según ella “fue una situación asquerosamente manipulada”.

“Lo que más me lastima y lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma a hablar“, agregó.

En ese sentido, indicó que no ha contado nada sobre lo ocurrido esa noche porque tiene “cosas en este minuto más importantes de lo que preocuparme”, entre ellas un disco en camino.

“Hablaré cuando esté más tranquila y con ganas también. Yo vine a hacer música y a poner en el escenario letras que le hagan sentido a la gente y con las que se sientan identificados. No me considero una persona que busque el morbo en la pantalla y cuando me sacan en el morbo a la fuerza, me emputezco“, añadió la interprete.

Este jueves, Cami lanzará su nuevo single Luna, escrito y grabado en enero en Miami junto al reputado productor Tainy (J Balvin, Rosalía, Bad Bunny). Además, el 15 de abril participará en los Latin American Music Awards, donde engrosará una larga lista de presentaciones en vivo encabezada por Ricky Martin, Alejandro Fernández, Maluma y Nicky Jam.