“¿Por qué estoy llorando?”: Cami llegó a las lágrimas por delicada presentación en The Voice Chile

Una emocionante presentación se vivió la noche del lunes en The Voice Chile de Chilevisión, cuando una de las competidoras llevó a las lágrimas a Cami.

La cantante Camila Gallardo fue la primera coach que giró su asiento para trabajar con María José Navarro, quien interpretó Drivers Licence.

En su audiencia a ciegas, la maquilladora de 26 años se subió al escenario para cantar el primer éxito de Olivia Rodrigo, ante la artista nacional, Beto Cuevas, Yuri y Gente de Zona.

Navarro, quien contó que compone música para generar conciencia sobre la bisexualidad, terminó conquistando también con su delicado timbre al ex La Ley, pese a que tuvo problemas para terminar la canción, ya que también se emocionó.

Es en ese momento que Cami miró a su compañero y le hizo gestos de que estaba en lágrimas y le preguntó “¿por qué estoy llorando?”.

Tras esto, ahondó explicando que “me pasó algo muy heavy que no me había pasado antes en el programa. Me dio una sensación de muchísima paz y eso es muy lindo en las voces, cuando no son invasivas, te dan paz, te dan cobijo. Me conecté mucho contigo”.

