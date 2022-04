“Se me ve la carita de terror”: Cami contó secreto de su debut en The Voice Chile

Este domingo se emitió el capítulo debut de The Voice Chile por las pantallas de Chilevisión, y junto a los talentos que pasaron por el escenario y que fueron reclutados por los coaches, el debut también dejó varias anécdotas relatadas por los artistas.

Una de ellas fue la revelación que compartió Camila Gallardo, una de las 4 encargadas de preparar a los y las concursantes junto a Beto Cuevas, Yuri y Gente de Zona.

Todo ocurrió con la presentación de Catalina Fernández, quien cantó La Gata Bajo La Lluvia de Rocío Durcall y dijo tener trastorno de personalidad y que “no somos malas personas, solo necesitamos amor”.

Con solo unos segundos de presentación, la joven hizo que los coaches se dieran vuelta, en señal de que les interesaba contar con ella en su equipo.

“Antes de entrar aquí estuve todo el día en crisis”, sinceró la participante, tras terminar su audición en el show conducido por Julián Elfenbein.

Es en este momento que Cami le preguntó “¿cómo fue estar todo el día con crisis y luego venir acá y cantar? Te entiendo, porque sufro ansiedad desde los 9 años y mi remedio fue cantar desde chica”.

Fernández le respondió que “trabajo cantando en las calles, porque esa es mi terapia”, a lo que la intérprete de Querida Rosa, Luna y El Peor, entre otras, expresó que “no puedo creer tu voz, tu potencia, como que sacas la voz desde abajo de la tierra”.

Incluso le dijo que “me encantaría poder trabajar contigo, porque tienes una energía hermosa. Tienes la voz para ganar The Voice“, pese a esto, la cantante decidió irse con Yuri.

Tras esto, la artista de 25 años reveló que vivió algo similar en su debut con The Voice en 2015, donde comenzó su ascendente carrera sobre los escenarios.

“Yo la entiendo. Esto no lo sabe nadie, pero el día que yo audicioné al programa, 15 minutos antes del programa yo me iba, estaba yéndome del canal”, relató

Y concluyó detallando que “uno ve en el video (de su audición) y acá al lado tengo marcada las lágrimas del maquillaje. Me paro arriba del escenario y se me ve la carita de terror absoluto y abro la boca para cantar y me transformo en otro personaje. Es magia”.

Revisa el momento del debut de Cami el 2015 acá: