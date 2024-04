“Su palabra contra la mía”: Camila Andrade se dirigió a Carla Jara en primera entrevista por polémica con Kaminski

Cuando la polémica está lejos de acabar y en medio del ojo del huracán, la modelo Camila Andrade concedió su primera entrevista televisada desde la aparición de las acusaciones de infidelidad con Francisco Kaminski.

En una conversación que será revelada de forma íntegra esta tarde en el programa Que te lo digo, la comunicadora conversó con la periodista Paula Escobar y se refirió al controvertido caso que también involucra a Carla Jara.

“Es súper fácil, su palabra contra la mía, y yo podría haberlo hecho el segundo día“, es parte de lo que se le oye decir en el extracto. “Pero dije ‘no quiero levantar más polvo de esto, no quiero que la gente piense que quiero ser parte de un circo‘”, expresó.

A su vez, Andrade señaló que “nunca he pensado en ir a sentarme a un programa pagado, jamás he pensado en eso”, puntualizando en que “se especuló mucho que yo no hablaba, que guardaba silencio para estar esperando una petición de un programa donde se me pagara una cifra millonaria”.

“Eso no ha sido así, no quería que esto escalara más”, manifestó también la comunicadora, en sus primeras declaraciones luego que Jara la acusara de estar faltando a la verdad, en un extenso texto que publicó la noche de este viernes.

“Ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando por momentos ‘difíciles’. ¿Por qué no lo pensaste antes de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”, preguntó Carla Jara en sus redes sociales.

