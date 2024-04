Camila Andrade acusó a Carla Jara de hacerse pasar por Kaminski y aclaró mensajes en Brasil

Camila Andrade aseguró este viernes que Carla Jara se hizo pasar por Francisco Kaminski durante su viaje en Brasil para poder hablar con ella.

La ex Miss Chile dio su testimonio por primera vez tras ser sindicada como la tercera persona involucrada entre la relación de Francisco Kaminski y Carla Jara, donde se acusó una supuesta infidelidad.

Carla Jara se hizo pasar por Francisco Kaminski

En conversación con el programa Que te lo Digo, Camila Andrade ratificó que no hubo infidelidad de su parte con Francisco Kaminski y reveló que Carla Jara se hizo pasar por el animador.

La situación se dio en Brasil, donde Kaminski y Jara pasaron sus vacaciones a principios de este año. Ahí, Andrade le envió mensajes al animador, que según su versión, habrían sido malinterpretados por la actriz.

“Acá al parecer había como una situación desatada de celos, internamente”, indicó la modelo, quien además explicó que tras los mensajes, Kaminski le pidió resolver por sí mismo la situación.

Sin embargo, “ese mismo día durante la noche, que me acuerdo perfecto que yo estaba carreteando con unas amigas en un departamento, me habla Francisco a través de WhatsApp, haciéndose pasar por él, porque era Carla”, señaló Andrade.

Acto seguido la modelo añadió: “En esa conversación, yo pensando que es Francisco, me habló: ‘Hola ¿Cómo estás?’ Me cuenta un poco la situación que había vivido hoy día y yo le digo, sabiendo que ya se estaba generando como un problema mayor: ‘Oye ¿Sabes qué? Yo ya no sé si hablarte o no hablarte'”.

Andrade también señaló que le llegó un mensaje, cuyo contenido no podía revelar, debido al calibre del lenguaje: “Hay palabras que son inapropiadas, que no las puedo decir ahora mismo y me dice: ‘Soy Carla Jara. Estás hablando conmigo'”.

“Es cuando ella a mí me habla. Yo no estaba mandándole mensajes a las dos de la mañana a su marido como se da a entender, que ella me habla a mí a través de WhatsApp y yo respondo a eso”, comentó Andrade.

Finalmente, la modelo aseguró que le aclaró la situación a Carla Jara, sin embargo quien respondió fue Francisco Kaminski y además ratificó que tiene las conversaciones en su teléfono.

