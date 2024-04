¿Cuánto cobró Camila Andrade por dar su versión en televisión? Confirmó vínculo con Kaminski

Este viernes, Camila Andrade entregó su testimonio por primera vez al programa Que te lo Digo y entregó detalles sobre su relación con Francisco Kaminski.

Tras semanas de constante polémica donde Carla Jara acusó infidelidad por parte del animador, se sindicó a Camila como la persona involucrada y se cuestionó el tiempo que esperó para entregar su verisón de los hechos.

¿Cuánto cobró Camila Andrade por dar su versión en televisión?

En ese sentido, durante las últimas semanas se filtrarton rumores que aseguraban que la ex Miss Chile estaba negociando cifras millonarias con distintos medios y plataformas para dar hablar del tema, lo que desmintió tajantemente.

“Yo nunca he pensado en ir a sentarme a un programa pagado, jamás he pensado en eso”, señaló entre lágrimas Andrade a la periodista Paula Escobar.

En esa misma línea, agregó: “Porque se especuló mucho que yo no hablaba, que guardaba silencio por estar esperando una petición de un programa donde se me paga una cifra fluctuante, millonaria. Eso no ha sido así”.

Por otra parte, aclaró: “Yo no quería que esto escalara más y yo siento que quizás eso es un gran error que cometí, el haber guardado silencio, el haber dicho: ‘No tengo por qué salir a dar explicaciones públicas de mi vida privada y de la especulación de la que se me está sindicando’ y por eso es que guardé silencio”.

La modelo aseguró que atravesó un momento emocional complejo durante las últimas semanas, siendo esa la razón por la que guardó silencio y explicó: “Aclarar que yo a ti no te había dado ninguna declaración con anterioridad, ni a ti ni a ningún periodista”.

Finalmente indicó que respondía que no iba a dar declaraciones “por ser condescendiente con el periodista que me está preguntando, por no dejar un ‘visto’, simplemente” y volvió a desmentir las negociaciones.

