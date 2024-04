“No debo dar explicaciones”: Camila Andrade rompió el silencio tras supuesta infidelidad con Francisco Kaminski

Camila Andrade rompió el silencio tras las acusaciones de infidelidad con Francisco Kaminski, lo que habría llevado a la separación del animador con Carla Jara.

La modelo utilizó la historia de su Instagram para referirse al respecto, asegurando que se trataría de difamaciones en su contra.

“Es lamentable que en esta época de rápida difusión de información y desinformación me vea en la necesidad de abordar rumores y ciertas noticias que circulan sobre mi vida personal”, escribió Andrade.

“Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación”, agregó.

En esa misma línea, Camila apuntó: “He recibido comentarios agresivos y amenazas que, sinceramente considero injustos”.

“No debo dar explicaciones de mi vida privada”

Además, en su escrito la presentadora de televisión desmintió haber sido infiel con su ex compañero de trabajo, Francisco Kaminski.

“Quiero dejar en claro que no he sido infiel, ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa“, aseveró.

Finalmente, Andrade aclaró que sería la primera y última vez que se refiere a la polémica: “Además, de contarles que no emitiré más comentarios al respecto porque no debo dar explicaciones de mi vida privada”.

“Por último quiero agradecer a mi familia y amigas/os, quienes han sido mi apoyo incondicional y han confiado en mi en todo momento”, concluyó.

Revisa la publicación aquí:

Síguenos en