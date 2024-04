Camila Andrade confirmó relación “más allá de una amistad” con Francisco Kaminski

Camila Andrade rompió el silencio por primera vez tras ser sindicada como la responsable de la separación entre Francisco Kaminski y Carla Jara.

La ex Miss Chile aseguró que no mantiene una relación sentimental con el animador, sin embargo existe interés al respecto y no quiso precisar si actualmente tienen algo más que una amistad.

¿Qué dijo Camila Andrade?

En conversación con el programa Que Te Lo Digo, la modelo fue informada respecto de las últimas declaraciones de Francisco Kaminski, donde asegura que tienen una relación sentimental y se proyecta a futuro con ella.

“‘Estoy con ella, yo nunca me había sentido así con nadie’. Tú dices que no están juntos, Francisco afirma que sí…”, señaló la periodista Paula Escobar.

Al respecto, Camila Andrade respondió: “Me estoy enterando por ti de esa declaración emocional porque es desde la emocionalidad”.

Según los periodistas, Kaminski habría asegurado que se dio cuenta en enero de este año sus intenciones de querer estar con ella, por lo que Camila aclaró: “Lo de nosotros viene después, en marzo, cuando retomamos las grabaciones. Yo estoy soltera y él cuenta que está separado. Ahí empezamos a tener una cercanía diferente”.

Sin embargo aseguró: “No estamos en una relación” y además agregó: “Pero sí o sí hubo y existe interés de una relación más allá de una amistad, eso es real”, reconoció.

Finalmente, concluyó: “Es capcioso responder si somos ‘más que amigos’. Te diría que estamos enfrentando una situación compleja. Pero quiero ser enfática: aquí no hubo nunca infidelidad”

