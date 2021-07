Hace algunas semanas, paparazzis captaron imágenes de la cantante Camila Cabello en ropa deportiva mientras trotaba en un parque de Los Angeles, Estados Unidos. Pero tiempo antes, la ex integrante de Fifth Harmony fue vista disfrutando de las playas de Miami con un bikini.

Desde entonces, y tras la difusión de las fotos en redes sociales, se venían arrastrando comentarios sobre su cuerpo y su estado físico en pandemia. Es decir, muchas personas se adjudicaron equivocadamente el falso derecho de criticarla por su apariencia.

Frente a este cuestionable suceso, Camila dijo basta con un video compartido en su cuenta de TikTok y que se viralizó en múltiples plataformas por su potente reflexión.

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo mi abdomen porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no hunde su panza todo el rato“, dijo la cantante en su video.

“Pensé ‘¡maldición!’, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa”, concluyó mientras mostraba su cuerpo al natural.

El registro ya suma casi 4 millones de me gusta y puedes verlo a continuación: