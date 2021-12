Ante la preocupación de su salud mental y pasar su tiempo fuera de su teléfono, la cantante Camila Cabello anunció su tiempo fuera de las redes sociales.

Tras un año sin giras musicales ni nueva música, la artista retomó este 2021 la música con Don’t go yet. La exitosa canción, que ahonda en el estilo pop tropical ya ha sido nominada a premios como los MTV Music Awards.

A pesar de eso, la vuelta de Camila al mundo del espectáculo no ha ido del todo bien para Camila. Hace un mes se anunció su ruptura con el cantante Shawn Mendes. “Hemos decidido ponerle fin, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, declararon ambos en sus redes sociales.

Semanas más tarde al comunicado, la cantante señaló la verdadera razón de la separación: Se debe a la ansiedad que ella padece, tras la forzada pandemia.

“Estaba exhausta en todos los sentidos. Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación. Ya no era la misma y no me sentía bien”, declaró la cantante. Ante ello, decidió dejar el romance a un costado y centrarse en su carrera musical.

Ahora, la cantante ha dado a conocer que quiere un détox de las redes sociales hasta el próximo año, indicando en sus historias de Instagram que: “¡¡Vamos a desintoxicarnos un poco de las redes sociales hasta el año nuevo!!! Solo quiero pasar menos tiempo con mi teléfono esta semana. Los amo a todos”.