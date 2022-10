“¡Los aliens confiaron en mí!”: Camila Cabello visitó Torres del Paine y dijo que avistó un OVNI

Foto: The Tonight Show

Camila Cabello fue la invitada estelar de The Tonight Show, el programa estadounidense de conversación conducido por el presentador Jimmy Fallon.

Tras su visita a nuestro país como telonera de los conciertos de Coldplay en el Estadio Nacional, la cantante aprovechó el espacio para contar una curiosa anécdota que vivió en Torres del Paine junto a su familia.

“Creo que es probable que captáramos un ovni”, reveló Cabello ante la mirada atónita de Fallon. En su relato, la autora de Bam Bam aseguró que se encontraba en el parque nacional tomando fotografías cuando su padre comenzó a buscar entre los diversos registros y ve dos extraños objetos.

“Mi papá comenzó a buscar entre las diversas fotos, y ve estos dos objetos, cuando bajamos la velocidad de estos clips. Chicos, en serio, disminuí la velocidad del video y creo que es probable que hallamos captado un ovni”, sostuvo la artista.

Entre las risas de los asistentes debido al carisma de la ex Fifth Harmony, agregó que dudó de contar la historia, pues no quería defraudar a los extraterrestres que “confiaron en ella”.

“De verdad es que estaba dudando su mostrarlo acá, porque si los aliens confiaron en mí, por haber estado justo en ese lugar, no quiero que piensen que los estoy explotando en este momento”, confesó en el programa.

Finalmente y, con el objetivo de convencer a los auditores que las manchas en la fotografía efectivamente se tratarían de objetos no identificados, juró que “no es un pájaro” y que tampoco es un “punto del teléfono celular. “Claramente se ve que se mueve detrás de la montaña. De verdad, creo que los aliens confiaron en mí para capturar ese momento“, sentenció.

Revisa el momento a continuación: