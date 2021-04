Camila Gallardo fue nuevamente sorprendida en una fiesta en plena pandemia del coronavirus, esta vez en Estados Unidos.

La cantante fue captada, sin mascarilla ni distancia social, en un masivo evento que se realizó el pasado sábado en Miami, hasta donde llegó para presentarse en los Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2021.

La artista fue ampliamente criticada en redes sociales, donde cuestionaron su responsabilidad en cuanto a las medidas sanitarias.

Recordemos que en enero fue detenida por realizar una fiesta clandestina en un departamento del Hotel W. En esa ocasión pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales.

“En ningún caso esta reunión fue de carácter clandestino”, dijo en la instancia, señalando que la reunión que superó el aforo máximo comenzó como una invitación “a comer a amigos a la terraza de mi departamento, al aire libre”.

Yo no puedo ver a mi familia y amigos hace meses. Pero personas privilegiadas como Camila Gallardo no solo se dan el privilegio de viajar en plena pandemia, si no que incumplen todas las normas sanitarias para que yo siga encerrada sin ver a mis seres queridos x no se cuanto más.

— ѕυѕнιтα🍣✨🌷 (@LaSushita) April 12, 2021