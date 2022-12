“No quisimos decir nada de Fernández”: Camila Hirane confirmó que está en pareja en La Divina Comida

En el último episodio del programa de Chilevisión, La Divina Comida, la reconocida actriz nacional, Camila Hirane confesó que se encuentra en una relación desde, al menos, hace nueve meses.

La interprete de Martina Benavente en Verdades Ocultas, recibió en su casa a Felipe Bianchi, Ana Lya Uriarte y Freddy Guerrero, quienes le preguntaron por diversos aspectos de su vida. Sin embargo, fue el periodista el que dijo: “¿oye, estabas pololeando hace rato?”.

Ante la pregunta, Hirane fue clara y respondió que “ocho o nueve meses”. Luego contestó la interrogante del humorista y confesó que su dinámica en pareja es out door. Ella interrogó con la misma inquietud a Guerrero.

“Yo estoy out door porque uno se echa de menos, no está todos los días; después paseamos al perrito, hacemos panqueques”, contestó relajado el ex locutor radial. “Ya no se estila la convivencia”, complementó la anfitriona.

Después, Bianchi bromeó con la identidad de la pareja y comentó que “no contó quién era el pololo, y la verdad, nos pagó para que nosotros tampoco contáramos. Así que no quisimos decir nada de Fernández”.

Recordemos que a Camila Hirane se le ha vinculado amorosamente con Ricardo Fernández, también actor y su compañero en algunas teleseries, ya que hace algunos meses fue él quien compartió algunos registros en redes sociales que daban indicios.

Revive el momento aquí: