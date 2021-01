Este domingo, la cantante nacional Camila Moreno ha sido criticada en redes sociales tras publicar un texto en sus historias de Instagram, donde juzga la “moralina” de quienes están en contra de las fiestas clandestinas en medio de la pandemia.

“Paren su webeo. Cómo no pueden ver que esto es parte del nuevo orden mundial. No gozar, no tocar, no conectar, no disfrutar, no vivir”, comenzó diciendo la autora de Millones.

Luego, agregó que “ustedes juzgan con tanta moralina a la gente que hace ‘fiestas clandestinas’, pero siguen como borregos a un gobierno que tiene los malls abiertos, los metros atiborrados de gente, que toman medidas insensatas y luego se desdicen”.

“Un gobierno que improvisa con la vida de la gente”, añadió la intérprete, quien luego reflexionó que “a ellos (al gobierno) no les importa el bienestar de nosotros. ¿Cuál es la idea de hacer cuarentena sólo los fines de semana? ¿Cuál es el sentido del toque de queda? Es absurdo!!!! Esto se llama control social”.

Las polémicas declaraciones de Moreno se dan justo después que su colega, Camila Gallardo, fuese detenida y apercibida durante la madrugada de este domingo, tras ser sorprendida en una fiesta clandestina en su departamento en el Hotel W.

La voz de Abrázame fue arrestada junto a otras siete personas por superar el aforo máximo al interior de un domicilio en Fase 2.