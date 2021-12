Durante la semana pasada, en una de las actividades culturales finales de la campaña del entonces candidato Gabriel Boric, la cantante nacional Camila Moreno cantó su single Quememos el Reino, cuya letra contiene una frase que dice “quemaremos a los demonios, asesinos cobardes dueños de la nación“.

En dicha instancia, la artista desató una fuerte polémica al pedir la muerte del actual mandatario Sebastián Piñera y del republicano José Antonio Kast. Diversas figuras del ámbito político salieron a criticarla e incluso el mismo presidenciable mencionó este hecho en un comunicado compartido a través de sus redes, en que hizo un llamado a “condenar cualquier llamado a fraude, a asesinar, a matar o a quemar iconos o figuras de cualquiera de las posiciones políticas”.

Este miércoles, la cantautora hizo referencia a los cuestionamientos y expresó a través de su Twitter que “se horrorizan con la letra de una canción, pero no con los muertos reales que dejó el gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social. Hipócritas”.

Se horrorizan con la letra de una canción pero no con los muertos reales que dejó el gobierno de @sebastianpinera en el estallido social. Hipócritas.

Más tarde, la cantante declaró en otro tuit que “en su momento se dijo que Lo Cierto era una canción pro vegetarianismo y que “Tu mamá te mató” era anti aborto. Es lo bonito y es la idea que cada quien interprete lo que quiera y pueda de cada canción”.

En esta misma línea, Moreno estableció que “lo que si deseo es que muera lo que ellos representan y que desaparezcan de los espacios de poder. En hora buena eso está pasando. Ahora, que se haga justicia”.

Pero también los autores podemos contarles lo que quisimos decir.

"Lo cierto" no es una canción pro vegetarianismo, "Tu mamá te mató" no es anti aborto y en la frase de la discordia no deseo la muerte física de nadie.

