Camila Nash entra de lleno a vender contenido exclusivo: “Me la gozo con el vestuario y los bailes”

La ex chica reality nacional, Camila Nash, entregó detalles sobre el nuevo desafío con el que comenzará en los próximos días en México, país en el que se radicó a mediados del 2022.

En concreto, la influencer confirmó que empezará a vender contenido en Arsmate, una plataforma para adultos muy similar a lo que es OnlyFans y que le servirá para tener rédito económico.

Pero no solamente eso, sino que la joven de 36 años aseguró que su nuevo trabajo le permitirá mejorar varios aspectos personales. “Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales”, dijo.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex participante de Pelotón sostuvo que “aparte de que espero que me ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza. Siempre me ha gustado sacarme fotos y haciendo esto la he pasado bien”.

Consultada sobre si le costó tomar la decisión de abrir un perfil, señaló que “sí, había resistencia brutal. Encuentro que es una acción súper valiente (…) Me la gozo con el vestuario, con los bailes y con todo. Después entendí que esta actividad puede encantarme y generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Nash (@caminashcl)

“Soy patiperra”

En ese ámbito, Nash admitió que en el país azteca está viviendo netamente de sus ahorros, insistiendo en que “soy bien austera. Siempre trato de que mis costos fijos sean lo más bajos posibles. Así he visto mi economía doméstica desde chica, creo que por eso me ha durado tanto mi plata”.

“Prefiero tener liquidez a tener una casa gigante. Soy patiperra. Lo importante para mí en ese ámbito es estar segura, que mi gato Romeo esté bien y que la ducha sea rica. Con eso estoy feliz”, agregó.

La influencer recalcó que en esta etapa de su vida está “fluyendo y confiando mucho en el destino, tampoco estoy muy preocupada de la plata. Obviamente sé que es importante, pero confío mucho en este país”.

“Ya tengo mis papeles, tengo mi portafolio y han aparecido oportunidad de casting, sé que me va a ir bien. De hecho, estoy a punto de empezar un nuevo trabajo”, concluyó sobre su nuevo desafío en Arsmate.