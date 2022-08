Camila Nash reveló que dará giro radical en su vida que incluye a su gato: “Sé que no va a ser fácil”

La infleuncer nacional Camila Nash confirmó que su vida dará un radical giro, esto porque se irá a vivir a México definitivamente.

La ex chica reality de 36 años se radicará en Ciudad de México, donde vivirá con el hombre que le quita el sueño, a quien conoció hace algún tiempo en Tulum, una de las localidades más turísticas del país.

En conversación con Las Últimas Noticias, Nash reveló que ya había estado más de un mes en suelo azteca. “Me encantó la calidez de la gente, la cultura, todo es mucho más relajado. Además, hay muchas posibilidades de trabajo, yo creo que más que acá”, dijo.

El gato Romeo

La actriz de profesión admitió que “no va a ser fácil”, pero especifico que en Chile “como que todo estaba estancado para mí”. Además, aclaró que no tiene ningún trabajado amarrado y que solamente se va con su gato Romeo.

Justamente, relató lo complicado que fue hacer los trámites para viajar con el felino, partiendo por ir al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) a sacar un certificado que le permita al mamífero entrar a México.

“Tuve que llevarlo al veterinario. Esta última semana ha sido puro Romeo. Aparte va en la bodega del avión, cuando supe eso casi me morí, pero me dijeron que va en una sala separada para animalitos, acondicionada para que no se estresen”, agregó.

Finalmente, Nash insistió que todo el periplo se da porque hay una persona especial que la esta esperando.

“Se apuraron los pasos porque hay un romántico por allá que me inspira a hacerla corta. Lo conocí en Tulum, tuvimos una conexión súper bonita, conversaciones interesantes y tiene mi edad”, confesó.