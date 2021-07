A través de Instagram, la influencer compartió una fotografía de ella dejando ver parte de su sangrado en su ropa interior, junto a una reflexión sobre la menstruación femenina.

“Días encerrada en mi habitación sin ver a nadie no provoco más que comprenderme, escucharme, amarme y abrazarme. No me sentí sola, no quería salir porque descubrí un universo interior en el cual puedo encontrar paz, algo que tanto anhelo”, comenzó escribiendo.

La actual participante de MasterChef Celebrity continuó su mensaje diciendo que “todo pasa por algo”, pero que no se deben seguir “patrones, conductas y creencias que nos impusieron toda la vida y que se fueron internando en nuestro inconsciente”.

“¿Podremos transmutar la energía y cambiar las cosas que nos suceden? Las respuestas para todo están en tu interior, no busques fuera… Debemos enfrentarnos y conocer nuestra esencia, nuestro lado más salvaje y serle fiel“, afirmó.

En la publicación finalizó escribiendo que “si te incomoda, trabájalo”, en relación al tono y simbolismo de la fotografía.

Tras ser criticada por un grupo de personas, Recabarren compartió una reflexión en las historias de la red social asegurando que “‘no era necesario’, dicen por esta foto que subí. Pero para mi no es necesario agredir, criticar y matar violentamente, eso no es necesario. Basta de normalizar la estupidez, normalicemos lo natural”.