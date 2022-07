“Tú no eres piola, sabes que no”: Mujer que denunció a Camila Recabarren respondió tras aclaración

Una grave denuncia fue la que realizó una joven chilena en Estados Unidos en contra de la ex Miss Chile, Camila Recabarren, quien no habría pagado el arriendo de su departamento en Hollywood, dejándolo también en mal estado.

Según indicó Daniela López en redes sociales, Recabarren “fuma todo el día, se droga con hongos y estando su hija presente”. “No eres hippie, eres floja”, agregó en el video compartido en Instagram.

Luego de que se viralizara la “funa” y, con el pasar de las horas, Recabarren salió al paso de las críticas por medio de una extensa declaración en la misma red social.

Tras la declaración de la ex modelo, López compartió parte de ella en su cuenta de Instagram y adjuntó un largo texto en la descripción.

“Si hablé más de ti créeme que fue un desahogo de rabia por dejarme todo este problema a mí sola monetariamente (…) y sí, gritamos las dos (aquí no eres víctima)”, se puede leer al comienzo.

“Tú no eres piola Camila, tú sabes que no, no lo eres. Me descargué contigo de esa forma porque me dejaste sin casa”, agregó la denunciante.