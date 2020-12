Camila Recabarren disfrutó de unos días de vacaciones junto a su hija Isabella en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y compartió en Instagram los registros de su estadía.

Sin embargo, no todo fue relajo y paisajes paradisíacos, ya que la modelo sufrió un accidente mientras practicaba una de sus actividades favoritas: andar en patines.

Según relató en historias de Instagram, la comunicadora se encontró con la ciudad con su hermana y se dedicó a recorrer los lugares turísticos sobre ruedas y fue así como se cayó.

Sin embargo, no entregó muchos detalles de lo sucedido, por lo que una seguidora se preocupó y le preguntó por su brazo vendado en una foto.

“Me caí en patines (pero en Miami). Caí con todo el peso en la muñeca, ahora me sobo pá callá. Volviendo a chile me la veo, mientras venda y eso”, respondió.

De todas formas, Recabarren contó que ya se encuentra de vuelta en el país: “Con la Isabelita confirmo y re confirmo que podría recorrer fácil el mundo entero y más“.

“Que no paren las aventuras… y que no paren jamás los viajes… ni mucho menos la creatividad, y sueños … vamos por más hoy y siempre. Pero siempre siempre Relaaaax y cómo esponja aprendiendo de la vida”, escribió.