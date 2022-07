Camila Recabarren responde a “funa” y acusa desalojo con personas armadas: “Vamos a vibrar bonito”

Daniela López, chilena residente en Estados Unidos, realizó una grave denuncia en contra de la ex Miss Chile, Camila Recabarren, quien no habría pagado el arriendo de su departamento, dejando el lugar en mal estado.

"Fuma todo el día, se droga con hongos y estando su hija presente", acusó López a través de un video en su cuenta de Instagram. "No eres hippie, eres floja", agregó la denunciante. Luego que la viralizada "funa", Recabarren salió al paso de las críticas por medio de una extensa declaración en la misma red social. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Lopez Ojeda (@daniromanticaviajera) En primer lugar, la modelo partió diciendo que se encuentra "muy feliz de volver a redes" para relatar cómo ha sido su nueva vida junto a su hija de 9 años, Isabella. "Han pasado los años juntitas llenita de tanto amor que nos rodea. Agradeceré infinitamente a todos quienes me envían amor, paz y tranquilidad en todo momento", expresó. En ese sentido, sostuvo que "hoy he vuelto también a hacer respetar mis apellidos Recabarren Adaros por todos esos buenos valores que han dado a lo largo de la vida y que me acompañan día a día en mi andar. Gracias a mi madre y padre".

“Hoy a mis 31 años valoro todo lo que me han apoyado siempre. Y pido disculpas si alguna vez fui inconsciente. Hoy más que nunca trabajo en ser una persona consciente, logrando empatizar sin hacer diferencia. Por eso respeto y exijo respeto”, agregó.

Además, detalló que lleva alrededor de cinco meses viviendo en EE.UU., “pasándolas entre kiko y kako, pero aperrando con todo, teniendo siempre la oportunidad de volver. Pero quise soltar todo lo material y todo lo que un día tuve, solo para sostenerme en magia y amor”.

Respecto a la denuncia en su contra, indicó que “no quiero andar peleando con una mujer adulta que se me topa en el camino. Yo prefiero enseñar a nuevas generaciones. Aprender y compartir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mila Recabarren Adaros (@camilarecabarrenoficial)

“Vamos a vibrar bonito”

Camila Recabarren sostuvo que en el último tiempo ha tenido una rutina ligada a la “vida sana” y “creer en la magia”. “Acá estamos aprendiendo, creciendo y conociendo en la mejor escuela y universidad: La vida. Somos energía y vibración, vamos a vibrar bonito“, manifestó.

“Nada mejor que donde estés en el país que estés, en la ciudad que estés, viajar a tu propio interior es lo más maravilloso que se puede dar. Por eso amo la hierba y los hongos, (son) mi máxima conexión con mi interior. Entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos“, añadió.

Del mismo modo, relató que llegó a “vender a las calles de Hollywood” para conseguir dinero. “Yo quiero compartir fotitos de lugares por acá, pero ahí iré viendo. Soy mala pal celu y no me da ni lucas ni pegas ni gano ni un peso, lo juro”.

“Mientras algunos barsas critican por criticar llenándose de mierda ellos mismos. El daño por una por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armados al departamento, fue caótico. Pero estamos acá, acompañándola llenita de amor”, apuntó.

“Familia está todo bien, yo no entro en el juego de nadie a estas alturas, ni nadie que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo. No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer, como madre, como ser humano”, concluyó.