Camila Recabarren desclasificó el romance que tiene desde hace 2 años: “Nos conocimos por Instagram”

La ex Miss Chile, Camila Recabarren, hace poco tiempo regresó a territorio nacional después de emprender un viaje a Estados Unidos que duró seis meses. Una experiencia en la que vivió una serie de anécdotas que compartió con su hija de 9 años, y que además le permitió reencontrarse con el amor.

La modelo confesó a revista Sarah que se encuentra en una relación con una chilena que vive en Miami, quien también pronto retornaría al país.

“Confío mucho en ella, ella en mí. Llevamos casi dos años. Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso”, confesó la ex chica reality.

Respecto de estos cambios a los que hizo mención, sostuvo que “quiero sentirme amada, antes yo ponía obstáculos”, reconociendo que “me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad, y debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien”.

“A mí me gusta estar sola, y me siento muy bien con ello. Me siento completa sola. Con ella me complemento, pero no necesito a alguien al lado todo el tiempo, y sobre eso se funda la confianza y la relación”, continuó Camila.

Pero los planes a futuro, pese a que su relación avanza a pie firme, no incluyen el contraer matrimonio, ya que asegura que “soy un alma libre e indomable”.

Finalmente, la influencer tuvo palabras para su ex pareja, Dana, a quien agradeció lo vivido. “Quizás en su momento no lo hice porque vivimos en una vida acelerada, pero ella sabe quién soy yo y todas las ganas que en su momento tuve de crecer como persona”, señaló.

“Quizás en ese momento no estaba emocionalmente madura y aun así me compartía y alguien que solo tenga mucho amor por ti te puede sostener, y Dana lo hizo en su momento conmigo”, manifestó.