Vallejo y dichos de TVN por show de Peso Pluma: “No estamos de acuerdo con la censura”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reciente declaración que emitió el directorio de TVN sobre el concierto de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024. La señal estatal elevó una solicitud a la organización del certamen para cancelar el show del cantante mexicano, pero esta jornada se confirmó que el festival lo mantendrá de igual manera. “Las expresiones artísticas son reflejo de sus tiempos, también son permeables al escrutinio y al debate público dada la realidad que atraviesa la sociedad”, afirmó Vallejo. Sin embargo, reconoció que “la censura es compleja, porque sabemos dónde empieza pero no sabemos cómo termina. Si bien estamos de acuerdo que no es bueno incentivar o promover la narcocultura, no estamos de acuerdo con la censura“.