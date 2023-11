Camilísima desmiente a Seba por supuesto vínculo con Alexis Sánchez: “No puedo hacer vista gorda”

La periodista Camila Campos, más conocida en redes sociales como Camilísima, desmintió este jueves los dichos de su ex pareja Sebastián Ramírez en Gran Hermano Chile, donde la vinculaba amorosamente a Alexis Sánchez.

En una íntima conversación con Constanza Capelli, el jugador aseguró que Campos “sale” con el ídolo de La Roja “hace casi un año”. Sin embargo, la comunicadora respondió con todo y aseguró que todo es “difamación”.

A través de sus historias de Instagram, sostuvo que “Sebastián Ramírez miente y lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona. ¿Por qué lo hace? En este caso para ponerse el parche antes de la herida”.

Camilísima responde a dichos de Seba Ramírez

Campos afirmó que “a propósito de sus dichos en GH, que son difamación, quiero aclarar que hace un año con el señor Ramírez éramos pareja (hay una entrevista de febrero a página completa que dimos a LUN y producción de GH nos vio juntos el día de su ingreso), razón por la que no tiene sentido que me esté vinculando amorosamente a un tercero con tanta irresponsabilidad”.

“Lo que está haciendo es dejar en claro a toda costa que el famoso rumor de Bambino no puede afectarle, porque ‘yo llevo un año saliendo con otra persona (curiosamente de renombre) y no soy su ex’. Hace ese preciso énfasis, con un tono gracioso/chismoso para desviar la atención”, arremetió.

“Valiente manera de validarse como hombre superado, en base a mentiras graves producto del ego y el egoísmo”, agregó después.

Finalmente, la ex chica reality reconoció que “he intentado ser bastante respetuosa con él públicamente, esta vez no puedo hacer vista gorda. Me estoy cansando del silencio”.

